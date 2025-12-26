New York: movimento negativo per Norwegian Cruise Line Holdings

principale compagnia di navigazione

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)