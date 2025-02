Generali, downgrade a Neutral da Goldman Sachs dopo forte performance del titolo

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Con il catalyst dell'Investor Day ormai alle nostre spalle,non modifica ilsuper azione), ma declassa il(da Buy) data la solida performance del prezzo delle azioni, una valutazione relativa più in linea e nessun chiaro rialzo rispetto alle aspettative del consenso.Dalla ripresa della copertura sul settore europeo nel settembre 2024, Generali è stata una key pick nella copertura sulla base di: (1) rischi al rialzo per i margini P&C, (2) i benefici dell'allentamento della politica della banca centrale per il suo business vita e (3) un ulteriore potenziale di rendimento del capitale. Da quando sono state aggiunte alla Buy list il 18 settembre 2024, le azioni di Generali sono aumentate di circa il 20%, superando il FTSE World Europe (+4%) di circa 16 punti percentuali, con la società che ha visto un miglioramento del margine P&C, allentando le pressioni di ribasso e ulteriori rendimenti di capitale.Dato il forte andamento del prezzo delle azioni, la, dove Goldman Sachs evidenzia: (1) il suo rapporto PE 10,7x 2026 è superiore ad, (2) il suo rendimento del rendimento del capitale totale 2026 del 6,6% è anch'esso inferiore ad Allianz e AXA, con lo spread più stretto rispetto ai peer sui rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni del paese di origine e (3) il suo P/ATBV rispetto a RoATBV attualmente posizionato sulla linea di regressione multi-line dell'UE.