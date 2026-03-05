New York: performance negativa per Goldman Sachs

banca d'affari americana

Dow Jones

Goldman Sachs

indice americano

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,72%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 821,5 USD con area di resistenza individuata a quota 857,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 808.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)