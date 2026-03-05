New York: performance negativa per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Pressione sulla banca d'affari americana
, che tratta con una perdita del 3,72%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Goldman Sachs
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Goldman Sachs
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 821,5 USD con area di resistenza individuata a quota 857,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 808.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)