Industria, CGIL: serve piano industriale europeo per proteggere lavoro

(Teleborsa) - "La manifestazione di oggi a Bruxellesbasta austerità e deregolamentazione del mercato del lavoro, basta con gli accordi commerciali iniqui e con la concorrenza sleale e sì ad un vero e proprio piano industriale europeo che, attraverso una moratoria sui licenziamenti eCosì ildalla manifestazione in corso davanti agli uffici della Commissione Europea apromossa da IndustriALL, la Federazione Europea dei sindacati dell’industria.Per il dirigente sindacaleche sappia dispiegare un piano di interventi a supporto della produzione, a cominciare dai grandi asset a partecipazione pubblica”.Gesmundo chiede poi che "fcon cui, come nel caso del nostro Governo e del Ministro Urso, si continua a rimandare ad altre responsabilità sovranazionali la soluzione di una delle più gravi crisi della produzione del dopoguerra: c’è bisogno di coerenza, determinazione e soprattutto di un nuovo protagonismo pubblico"."Tutti gli Stati, l’Italia in primis, – ribadisce il segretario confederale della Cgil –, intervengano immediatamente sul costo dell’energia e sul riordino del sistema, introducano un nuovo ammortizzatore sociale per la transizione, riducano l’orario di lavoro anche come strumento di governo dei processi, e sostengano imprese innovative e“Di questo c’è bisogno, non di altro. Non sicuramente di ammiccare alle politiche di Trump sui dazi, scelta, conclude Gesmundo.