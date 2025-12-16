Milano 17:35
USA, Vendite industria (MoM) in settembre

USA, Vendite industria (MoM) in settembre
USA, Vendite industria in settembre su base mensile (MoM) 0%, invariato rispetto al precedente.

