Alluminio a rischio in UE, l’allarme del CEO di Constellium

Constellium

(Teleborsa) - Il CEO di, ha lanciato un duro avvertimento contro il nuovo meccanismo europeo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), destinato a entrare in vigore a gennaio. Secondo Germain, la misura rischia di condannare l’industria dell’alluminio europea a un lento declino, gonfiando i costi e favorendo fornitori esteri più inquinanti.Il CBAM è stato concepito per proteggere i produttori europei dalla concorrenza di Paesi con normative ambientali meno stringenti. Tuttavia, diversi rappresentanti del settore lo considerano inefficace e sperano che le modifiche finali, attese entro il mese, possano correggerne le distorsioni."Il primo passo da fare è semplicemente eliminarlo", ha dichiarato Germain, amministratore delegato di Constellium, uno dei maggiori fornitori mondiali di prodotti in alluminio per l'aviazione, l'industria automobilistica e gli imballaggi, sottolineando come la misura colpisca la competitività europea: "Ci stiamo sparando consapevolmente sui piedi", ha dichiarato a Reuters.Constellium, che acquista principalmente alluminio europeo non soggetto al CBAM, ha già visto i premi per il metallo fisico salire ai massimi da dieci mesi, complice anche l’incertezza sulle forniture da Islanda e Mozambico. Germain ha avvertito che l’aumento dei costi si tradurrà in una “morte per mille tagli” per i clienti industriali europei.Il top manager ha, inoltre, evidenziato le falle del sistema: i fornitori esteri potrebbero aggirare la tassa esportando rottami o destinando all’Europa solo alluminio a basse emissioni, continuando a produrre metallo ad alto impatto per altri mercati. “Non serve a nulla per il pianeta,” ha aggiunto.Secondo Germain, l’effetto del CBAM non sarà immediato, ma nel tempo potrebbe spingere le aziende a investire altrove e a chiudere capacità produttiva in Europa: "Non è una misura che spegne le luci da un giorno all’altro. Sarà un declino graduale".