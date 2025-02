IWB, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione da 27,5 euro) e confermato la(a) sul titolo(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del 2024 Gli analisti hanno scritto che il fatturato del secondo semestre è stato inferiore alle attese, magrazie a mix e maggiori risparmi dal riassetto produttivo.In attesa dei risultati consolidati (21 marzo) e dalla conference call in cui ci sarà più colore dal management sulle prospettive per il 2025, il broker. In un contesto complicato per i consumi, infatti, IWB "ha dimostrato una certa resilienza della top-line grazie alla diversificazione di prodotto e canale, sapendo al contempo concentrarsi sulla marginalità e la generazione di cassa".Viene fatto notare che il titolo ha registrato una buona performance nel 2024 (performance 6M 9,2% in linea con FTSE MID, 12M 38% abs, 25% rel) ma "riteniamo che la buona delivery sul 2024, unita ad un contesto di consumi moderatamente più favorevole nel 2025 possano", si legge nella ricerca.