Uber, ricavi quarto trimestre salgono a 12 miliardi di dollari. In utile con voci speciali

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha comunicato che lesono cresciute del 18% anno su anno a 44,2 miliardi di dollari nel, o del 21% su base valutaria costante, con prenotazioni lorde di mobilità di 22,8 miliardi (+18% YoY o +24% YoY a valuta costante) e prenotazioni lorde di consegna di 20,1 miliardi (+18% YoY o +18% YoY a valuta costante). I viaggi durante il trimestre sono cresciuti del 18% YoY a 3,1 miliardi, o circa 33 milioni di viaggi al giorno in media.sono cresciuti del 20% YoY a 12 miliardi di dollari, o del 21% su base valutaria costante. L'è cresciuto del 44% YoY a 1,8 miliardi di dollari, con il margine EBITDA rettificato come percentuale delle prenotazioni lorde che è stato del 4,2%, in aumento rispetto al 3,4% del quarto trimestre del 2023. L'sono stati di 770 milioni di dollari, in aumento di 118 milioni anno su anno.L'attribuibile a Uber Technologies è stato di 6,9 miliardi di dollari, che include un beneficio di 6,4 miliardi da una valutazione fiscale e un beneficio di 556 milioni ante imposte dovuto a guadagni netti non realizzati correlati alla rivalutazione degli investimenti azionari di Uber."Uber ha chiuso il 2024 con il nostro trimestre più forte di sempre, con una crescita accelerata su MAPC, viaggi e prenotazioni lorde - ha affermato il- Le nostre prestazioni sono state alimentate da una rapida innovazione ed esecuzione su più priorità, tra cui l'enorme opportunità presentata dai veicoli autonomi. Entriamo nel 2025 con un chiaro slancio e continueremo a essere implacabili contro la nostra strategia a lungo termine".Per il, prevede: prenotazioni lorde di crescita dal 17% al 21% anno su anno su base valutaria costante; EBITDA rettificato compreso tra 1,79 e 1,89 miliardi di dollari, pari a una crescita annuale compresa tra il 30% e il 37%."La domanda record sia in Mobilità che in Consegna ci ha aiutato a far crescere le prenotazioni lorde più velocemente del limite massimo delle nostre previsioni e abbiamo chiuso il 2024 superando le nostre previsioni triennali per le prenotazioni lorde, l'EBITDA rettificato e il free cash flow - ha affermato il- Riteniamo di rimanere sottovalutati nonostante questi solidi fondamentali e prevediamo di essere acquirenti attivi e opportunisti delle nostre azioni".