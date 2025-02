Gas, la Commissione avverte i Paesi Ue: nel 2025 prezzi in media più alti

(Teleborsa) - Laha avvertito i Paesi membri che iresteranno "leggermente più alti in media nel 2025" rispetto all'anno scorso. In un documento inviato alle capitali europee citato da Ansa, Bruxelles ha infatti previsto che nel corso di quest'anno i prezzi all'ingrosso si manterranno tra i 40 e i 50 euro al megawattora.La Commissione ha rilevato che i prezzi del gas per l'rimangono "quasi cinque volte più alti" rispetto aglie sta preparando una comunicazione sui prezzi dell'energia, attesa il 26 febbraio.Intano nella giornata di oggi il prezzo del gas ha superato i 55 euro al megawattora, ai massimi da ottobre 2023. Adle quotazioni sono in rialzo del 3,2% a 55,05 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un aumento del prezzo del 12,6 per cento.Sull'andamento delle quotazioni pesano al momento l'arrivo dipiù rigide e la. Secondo le analisi di Bloomberg, infatti, i"rischiano di irrigidire il mercato".