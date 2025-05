L'Ecopillola di Andrea Ferretti: le previsioni di primavera della Commissione Europea

(Teleborsa) -appena pubblicate dallasono il tema dell'ultima Ecopillola dell'economista Andrea Ferretti, che offre uno sguardo d'insieme sulle prospettive di crescita dell'Eurozona ed un focus specifico sull'Italia.Secondo i dati della Commissione, anche a causa della politica doganale di Trump, la crescita dell'Eurozona si attesterà intorno a un, ben al di sotto delle precedenti previsioni di novembre che ipotizzavano per il 2025 una crescita del PIL dell'1,3%. Più in particolare, tra le principali economie, i duesono rappresentati, da una parte, dalla, che dovrebbe crescere quest'anno del 2,6%, e, dall'altra dalla, che dovrebbe, invece, chiudere il 2025 con una crescita pari a zero, salvo tirare poi il fiato nel prossimo anno.Ciò detto, non si può trascurare il fatto che questepotrebbero rivelarsi anche piuttosto, in quanto basate sull'ipotesi che idi tregua, attualmente imposti da Trump all'Europa, venganoa fine luglio. Il problema è che, se non si troverà un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, la battaglia commerciale potrebbe divampare nuovamente, con conseguenze poco prevedibili. Oltretutto, sull'Europa grava unalegata alla: qui il grosso rischio è che l'acuirsi dello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina possa portare ad una brusca deviazione delle merci cinesi destinate agli Stati Uniti verso l'Unione, con conseguente aumento dell'instabilità all'interno dell'Europa.Per quanto riguarda l'Italia, le previsioni della Commissione indicano un, una percentuale come detto poco al di sotto della media dell'Eurozona (+0,9%), ma migliore del dato tedesco e francese e anche migliore del dato previsto per il 2025 dal governo (+0,6%). Tuttavia, se la crescita per il 2025 apparecon il dato dell'Eurozona, forse qualche riflessione in più andrebbe fatta sul dato relativo al prossimo anno. Infatti, la Commissione Europea prevede che, ben al di sotto della media dell'Eurozona (+1,4%) e meno dei principali competitor: Germania (+1,1%), Francia (+1,3%), Spagna e Portogallo (+2%). E questo è molto pericoloso perché, se si dovesse per ipotesi tornare ad essere ildella crescita europea, si rischierebbe di dissipare quel prezioso patrimonio di fiducia nell'Italia costruito a fatica in questi ultimi anni.Per scongiurare questo pericolomassimo sforzo per ottenere dall'Europa unache ci consenta di concentrarci su obiettivi-target raggiungibili entro giugno 2026;, a fronte di un rapporto debito/PIL ancora in crescita;verso la fascia dei Paesi Emergenti, ad esempio verso i paesiindividuati e presidiati dae verso i paesi del, quali, ad esempio, Argentina, Brasile, Uruguay e molti altri.