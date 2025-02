MPS, nel 2025 utile pre-tasse almeno in linea con 2024. Vuole garantire stabilità su dividendi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -prevede unin calo nel 2025, con l'impatto dello scenario dei tassi di interesse bilanciato dall'ottimizzazione del mix aziendale e dal costo complessivo del funding. Lesono viste in ulteriore crescita, sostenute dalle commissioni di gestione patrimoniale. È quanto emerge dalla presentazione alla comunità finanziaria della banca senese, che stamattina ha pubblicato i conti del 2024 sono previsti in crescita, guidati principalmente dall'impatto annuale del nuovo contratto di lavoro e dagli investimenti per la crescita. In calo, invece, il, grazie alla gestione proattiva del portafoglio prestiti.L'è previsto almeno in linea con il 2024. Con riguardo ai, l'ambizione è garantire stabilità anno dopo anno.IlFL è visto superiore al 18,5%, con la generazione organica di capitale che consente di aumentare il CET1 ratio mantenendo un'elevata remunerazione degli azionisti.