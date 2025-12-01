MPS-Mediobanca, Commissione UE non ha valutato l'operazione perché sotto-soglia

(Teleborsa) - "Da un punto di vista del controllo delle fusioni, l'operazione di MPS
su Mediobanca non è stata notificata alla Commissione
europea, dato che non superava le soglie europee
. È stata esaminata dalle autorità italiane competenti". Lo ha detto il portavoce della Commissione UE Olof Gill, interpellato nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa sulle indagini sulla scalata a Piazzetta Cuccia da parte di Rocca Salimbeni
.
Su questo caso "quello che possiamo dire è che abbiamo visto le ricostruzioni di stampa e, in linea di massima, la Commissione non commenta sulle indagini penali nazionali in corso
", ha aggiunto.
"Più in generale possiamo ricordare - ha affermato - che per quanto riguarda la decisione del 2022 sugli aiuti di Stato da parte della Commissione a seguito della cessione della maggior parte della partecipazione italiana in MPS, MPS non è più vincolata dal suo impegno ad
astenersi dalle acquisizioni, il che significa che è autorizzata a intraprendere qualsiasi azione aziendale ritenga appropriata
per perseguire i propri interessi commerciali".