Dazi Trump su acciaio e alluminio. Equita: implicazioni per Tenaris, Prysmian e Danieli

(Teleborsa) - Dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che a partire da oggi verranno impostiha fatto il punto sulle implicazioni per alcune importanti società italiane quotate in Borsa. Innanzitutto, viene fatto notare che la richiesta di dazi all'importazione era stata avanzata da larga parte dei produttori americani di acciaio per ridurre la pressione sui prezzi nel mercato USA. I principali esportatori di acciaio/alluminio in US sono Canada (25 miliardi di dollari), Cina (14 miliardi ), Messico (13 miliardi ), Corea del Sud (5,7 miliardi ), Brasile (4,9 miliardi ) e Germania (4,5 miliardi).Per, l'imposizione di dazi sulle importazioni negli USA potrebbe migliorare lo scenario sui prezzi dei tubi in US, riducendo in particolare la competitività dei player asiatici, secondo Equita. Il Nord America rappresenta oltre il 50% del fatturato di Tenaris, mentre le importazioni di tubi coprono attualmente il 40% circa della domanda di tubi OCTG in USA.Per, l'imposizione di dazi sull'alluminio rappresenta un elemento positivo, con benefici diretti per il business di Encore, che contribuisce per circa il 15% all'EBITDA adj. L'azienda si approvvigiona localmente, evitando impatti negativi e potendo trarre vantaggio da perdita competitività di alcuni player asiatici (e.g. India).Per, Equita pensa che l'introduzione di dazi in USA sia positiva in quanto le misure protezionistiche hanno, dal primo mandato Trump, spinto gli investimenti del settore siderurgico con la regionalizzazione della produzione che è favorevole per la divisione Plant-making di Danieli (il contributo al fatturato della divisione Plant-making dell'area Americas è passato dal 17% del 2017 - primo mandato di Trump - al 40% attuale). È invece da monitorare il potenziale effetto negativo sulla produzione e sui prezzi europei da flussi di acciaio a basso prezzo prima destinati al mercato US e che potrebbero arrivare in Europa in assenza di nuovo dazi imposti dall'Unione Europea.Ilè sicuramente colpito (a prescindere dalla percentuale di acciaio/alluminio importato dai singoli car-maker) essendo un grande utilizzatore di entrambe le materie prime.Infine, pernon sono attesi ad oggi impatti rilevanti in quanto: 1) i contratti includono clausole di pass-through sul prezzo dell'acciaio elettrico; 2) negli Stati Uniti che sono il 6% del fatturato il sourcing di acciaio elettrico avviene prevalentemente da fornitori locali americani. Resteranno da verificare eventuali impatti indiretti legati ai prodotti dell'automotive che sono prodotti in Messico con acciaio elettrico prevalentemente da Giappone, Taiwan e Corea del Sud.