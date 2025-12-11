Danieli vende tre nuovi impianti a SAIL per 500 milioni di euro

Danieli

(Teleborsa) - Steel Authority of India Limited (SAIL), il più grande produttore pubblico di acciaio in India sotto l’egida del Ministero indiano dell’acciaio, ha scelto, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, comeche faranno parte del nuovo impianto siderurgico integrato dello stabilimento di IISCO Steel Plant a Burnpur, West Bengal. Ilha l'obiettivo di aumentare la produzione di circa 4 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno, con l’utilizzo delle migliori tecnologie green disponibili per favorire la riduzione delle emissioni di CO2.Danieli fornirà un nuovo Altoforno, una colata continua per Bramme, e un laminatoio nastri a caldo, dedicati principalmente alla produzione di prodotti piani in acciaio per il mercato automotive e dei beni di consumo durevoli. Ilpresi da Danieli è diche entreranno in vigore con la firma dei contratti entro il mese di dicembre 2025.Il progetto rappresentae coinvolgerà oltre alla Danieli & C. O.M. SpA pure la consociata olandese Danieli Corus BV e le consociate indiane Danieli India Ltd. e Danieli Corus India Ltd. L'investimento prevede l'aumento della capacità produttiva del polo siderurgico di IISCO e l'incremento del portfolio di produzione con prodotto di qualità, grazie a tecnologie moderne ed all'avanguardia per garantire competitività sul mercato ed elevati standard di sicurezza sugli impianti.