Danieli vende tre nuovi impianti a SAIL per 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Steel Authority of India Limited (SAIL), il più grande produttore pubblico di acciaio in India sotto l’egida del Ministero indiano dell’acciaio, ha scelto Danieli
, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, come partner per la fornitura degli impianti tecnologici principali
che faranno parte del nuovo impianto siderurgico integrato dello stabilimento di IISCO Steel Plant a Burnpur, West Bengal. Il nuovo investimento di SAIL
ha l'obiettivo di aumentare la produzione di circa 4 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno, con l’utilizzo delle migliori tecnologie green disponibili per favorire la riduzione delle emissioni di CO2.
Danieli fornirà un nuovo Altoforno, una colata continua per Bramme, e un laminatoio nastri a caldo, dedicati principalmente alla produzione di prodotti piani in acciaio per il mercato automotive e dei beni di consumo durevoli. Il valore complessivo degli ordini
presi da Danieli è di circa 500 milioni di euro
che entreranno in vigore con la firma dei contratti entro il mese di dicembre 2025.
Il progetto rappresenta uno dei più importanti lavori presi da Danieli nel continente indiano
e coinvolgerà oltre alla Danieli & C. O.M. SpA pure la consociata olandese Danieli Corus BV e le consociate indiane Danieli India Ltd. e Danieli Corus India Ltd. L'investimento prevede l'aumento della capacità produttiva del polo siderurgico di IISCO e l'incremento del portfolio di produzione con prodotto di qualità, grazie a tecnologie moderne ed all'avanguardia per garantire competitività sul mercato ed elevati standard di sicurezza sugli impianti.