Prysmian, operatività su azioni proprie

Prysmian

Gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie, ha comunicato di aver effettuato, dal 3 al 7 febbraio 2025, l’diAl 7 febbraio, la Società ha acquistato azioni proprie per un controvalore pari a 334.571.334,11 euro e pertanto, tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente e indirettamente dalla Società, è titolare di un totale di 8.973.290 azioni proprie, rappresentative di circa il 3,03% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per il, che chiude in salita dell'1,45%.