SYS-DAT, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 9 e il 12 dicembre 2025 inclusi, complessivamente 8.264 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,77 euro e per un controvalore pari a 47.704,80 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 15 dicembre SYS-DAT detiene 183.202 azioni proprie, corrispondenti allo 0,5856% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, buona la performance della Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si attesta a 5,88 euro, con un aumento del 2,08%.



