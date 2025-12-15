SYS-DAT, operatività sul buyback

SYS-DAT

Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di avertra il 9 e il 12 dicembre 2025 inclusi, complessivamentead un prezzo medio di circa 5,77 euro e per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 15 dicembre SYS-DAT detiene 183.202 azioni proprie, corrispondenti allo 0,5856% del capitale sociale.In Borsa, intanto, buona la performance della, che si attesta a 5,88 euro, con un aumento del 2,08%.