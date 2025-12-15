SYS-DAT, operatività sul buyback

(Teleborsa) - SYS-DAT
, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 9 e il 12 dicembre 2025 inclusi, complessivamente 8.264 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,77 euro e per un controvalore
pari a 47.704,80 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 15 dicembre SYS-DAT detiene 183.202 azioni proprie, corrispondenti allo 0,5856% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, buona la performance della Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, che si attesta a 5,88 euro, con un aumento del 2,08%.