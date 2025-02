Rottamazione, FdI apre e passa la palla a Giorgetti

(Teleborsa) - "Storicamente nel Centrodestra nessuno è contrario alla rottamazione, per cui anche in questa occasione se ci fossero le condizioni saremmo tutti entusiasti di farla". Lo affermaresponsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, a proposito della proposta di legge della lega sulla nuova rottamazione in 10 anni rispetto alla quale il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, solleva un problema di coperture.Intervistato da Affaritaliani.it, Osnato sostiene che spetta al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, trovare le coperture. "Poiché pare che la rottamazione costi svariati miliardi di euro, non credo sia più un problema esclusivamente fiscale ovvero del viceministro Leo. Quindi, evidentemente, a questo punto è il ministro dell'Economia Giorgetti che dovrebbe spiegarci come si può coprire il costo di questa rottamazione. La Lega ha un progetto di legge presentato credo al Senato, per cui sicuramente la commissione competente potrà fare l'audizione del ministro per avere da lui le rassicurazioni sulla praticabilità"Intanto, Matteo Salvini ha convocato un consiglio federale della Lega, urgente, con al primo punto all’ordine del giorno rottamazione delle cartelle e pace fiscale. Si tratta di provvedimenti che Salvini definisce “La riunione si terrà mercoledì, in presenza o in collegamento. Salvini sarà a Roma, dopo il viaggio in Israele