Antares Vision, presentata nuova piattaforma di tracciabilità DIAMIND Connect

Antares Vision Group

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata nella tracciabilità e nel controllo qualità quotata alla Borsa di Milano, ha presentato, piattaforma di gestione dati progettata per rivoluzionare le filiere del Food, Beverage, Cosmetico, Tessile eChimico. La piattaforma, ha spiegato l'azienda, è una nuova applicazione di DIAMIND, l’ecosistema integrato e modulare di soluzioni che guida il percorso verso la trasformazione digitale delle filiere, per migliorare sicurezza e trasparenza delle catene di fornitura."La piattaforma DIAMIND Connect è in linea con le strategie di consolidamento e crescita del Gruppo – ha dichiarato, CEO di Antares Vision Group. Siamo particolarmente orgogliosi del lancio della piattaforma, che si affianca a quella già esistente per il settore Life Science, focalizzata sul sistema regolatorio e conformità alle normative vigenti"."La piattaforma incontra le esigenze dei produttori e dei consumatori, diventando lo strumento per comunicare sostenibilità, sicurezza eautenticità della filiera a tutti i livelli – ha aggiunto, CTO di Antares Vision Group -. Nel 2025 il nostro ecosistema di soluzioni DIAMIND si arricchirà con nuovi moduli per rendere la nostra value proposition sempre più allineata alle esigenze del mercato. DIAMIND Connect è stata sviluppata seguendo i più elevati standard tecnologici: un'architettura nativa multi-tenant basata su microservizi, progettata con approccio cloud-first e cloud-agnostic per garantire massima scalabilità e flessibilità. La piattaforma integra avanzati strumenti di AI per l'elaborazione e l'analisi intelligente dei dati”.DIAMIND Connect è in linea con i requisiti del Digital Product Passport (DPP), ilvoluto dalla Commissione Europea. Il DPP conterrà informazioni relative all’intero ciclo di vita del prodotto stesso (origine, composizione, ecc.), che potranno essere condivise da tutte le parti coinvolte nella supply chain, come autorità competenti, operatori economici e consumatori finali