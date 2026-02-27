Milano 17:40
Finanza
OPA Antares Vision, adesioni al 7,2%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies sulle azioni ordinarie di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, risulta che oggi 27 febbraio 2026 sono state presentate 70.626 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 2.127.056, pari al 7,280540% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 16 febbraio e terminerà il 6 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

