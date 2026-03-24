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Antares Vision, delisting il 31 marzo dopo il successo dell'OPA di Crane NXT

Finanza
Antares Vision, delisting il 31 marzo dopo il successo dell'OPA di Crane NXT
(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, nelle sedute di venerdì 27 marzo 2026 e lunedì 30 marzo 2026 e il delisting a partire dalla seduta di martedì 31 marzo 2026. Sulla base dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria, Crane NXT è arrivata al 97% del capitale e darà quindi luogo alla procedura congiunta.
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