OPA Antares Vision, adesioni al 43,6% nel secondo giorno di riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT sulle azioni ordinarie di Antares Vision , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, risulta che oggi 17 marzo 2026 sono state presentate 153.398 richieste di adesione. È stato raggiunto il 43,65% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.



La riapertura dei termini si svolge nelle giornata del 16, 17, 18, 19 e 20 marzo. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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