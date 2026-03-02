Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 19:25
24.983 +0,09%
Dow Jones 19:25
48.918 -0,12%
Londra 17:40
10.780 -1,20%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

OPA Antares Vision, adesioni salgono all'11,6%

Finanza
OPA Antares Vision, adesioni salgono all'11,6%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies sulle azioni ordinarie di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, risulta che oggi 2 marzo 2026 sono state presentate 1.273.987 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.401.043, pari al 11,641174% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 16 febbraio e terminerà il 6 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```