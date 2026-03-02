OPA Antares Vision, adesioni salgono all'11,6%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies sulle azioni ordinarie di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, risulta che oggi 2 marzo 2026 sono state presentate 1.273.987 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.401.043, pari alL'OPA è iniziata il 16 febbraio e. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.