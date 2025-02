Gangi sempre più digitale con Open Fiber

(Teleborsa) - Al via ai lavori diL’intervento nel ‘Borgo più bello d’Italia’ in provincia di Palermo prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 921 civici distribuiti sul territorio che corrispondono aAi fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. Tra gli edifici cablati ci sono l’Istituto comprensivo ‘Polizzano’, l’Istituto scolastico superiore 'Salerno”' la casa di riposo ‘Villa San Michele’, la sede dell’associazione no-profit Avis e la Stazione dei carabinieri.La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di oltre 1 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.L’intervento su Gangi prevede ilCome nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."Potenziare le infrastrutture digitali per il nostro paese significa proiettarlo sempre più verso il futuro - dice il-. Questi ultimi interventi ed investimenti si aggiungono a quelli già effettuati e ci permetteranno di coprire vaste zone ai piedi dell’abitato coprendo e completando molte zone non raggiunte precedentemente dalla banda ultra larga., ciò significa migliorare la vita dei cittadini, delle attività produttive. Si tratta di un’infrastruttura necessaria se vogliamo attrarre aziende o imprese che possano investire nel nostro territorio"."La Sicilia è sempre più connessa grazie a Open Fiber e agli investimenti continui che portano connessioni ultraveloci e servizi digitali innovativi nelle aree dell’entroterra. A Gangi,sono l’esempio concreto di questo impegno che rende questo borgo uno dei più virtuosi del Sud nella transizione digitale", spiega