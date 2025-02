Heineken Italia a Beer & Food Attraction

(Teleborsa) - Heineken Italia protagonista alla decima edizione di, l'appuntamento di riferimento per il beverage e il mondo bar, inprossimi. Il primo produttore di birra del Paese con quasi 7 milioni di ettolitri di birra prodotti sarà presente presso l'area Arena – Pad. A5 – Stand 194, con il suo portafoglio di birre, il più ampio e variegato del settore (oltre 60 le referenze commercializzate in Italia). Un'offerta varia e articolata che a Beer & Food Attraction sarà presente in esposizione e degustazione, con cuiha sostenuto la crescita del mercato portando l'azienda a produrre una bottiglia di birra su 3 stappata nel nostro Paese.Di scena nell'area Arena lesuddivise in corner dedicati che, per l'occasione, saranno spillate da un team di spillatori professionisti. Ad arricchire l'esperienza, la partecipazione deiche guideranno i clienti e gli operatori del settore alla scoperta dei prodotti in assortimento. Asi aggiungeranno anche specialità internazionali comenel, il marchio di birra più rappresentativo dell'italianità per il 47% dei connazionali, dove ci sarà uno spazio dedicato alle pizze per celebrare il primo (e più classico) pairing italiano con ilUn carattere ormai distintivo, quello dell'abbinamento al cibo nel nostro Paese: complice l'aumento delle tipologie a disposizione, ormai l'82% degli italiani pensa che le birre siano perfettamente adatte al cibo e alle ricette tipiche della dieta mediterranea (fonte: Osservatorio Birra-Doxa). Infine, nel, ilpresenterà un live show dedicato alla sostenibilità, tema su cui ha già collaborato con il brand con opere dedicate, mentre Birra Messina mostrerà in anteprima i suoi bicchieri Limited Edition 2025.Lepuntano a valorizzare un portafoglio sempre più diversificato che risponde alle esigenze dei consumatori. In oltre 50 anni di presenza in Italia, Heineken ha contribuito a valorizzare la cultura della birra, rispondendo a un pubblico sempre più consapevole e accompagnando i momenti di socialità. Oggi, il portfolio di Heineken consente di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, grazie a un'offerta completa e variegata, supportata da solide partnership con i propri clienti.Alla base della crescita del mercato per Heineken c'è infatti il lavoro di squadra con clienti, come distributori e addetti ai lavori del fuori casa. Secondo l'ultima ricerca condotta daconper 8 consumatori su 10 la qualità dell'offerta delle birre è fondamentale per la scelta del locale. Parallelamente, il 64% del valore economico generato dal comparto birrario arriva da bar e ristoranti e punti di vendita: la filiera birraria viene quindi trainata dai consumi degli italiani fuori casa e a casa, come bevanda da accompagnare ai momenti di convivialità, in molteplici occasioni che spaziano dal pasto all'aperitivo ma in generale in ogni momento di socialità che quotidianamente si rinnova negli oltre 300 mila esercizi del Belpaese. Un dato questo, che esprime la valenza del mondo Ho.Re.Ca. per il settore e per Heineken. Ma anche l'importanza della cultura del prodotto e del servizio alla base della crescita del mercato. Una birra ben spillata è indice di cultura birraria e professionalizzazione: dietro alla somministrazione di una birra al bar o al ristorante c'è un professionista in grado di valorizzare il prodotto al massimo delle sue potenzialità, che sa raccontarlo al cliente, consigliarne gli abbinamenti, pianificare l'acquisto nelle giuste quantità.