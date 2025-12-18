High Quality Food acquista la sede di Cernusco sul Naviglio per 450 mila euro

High Quality Food

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore agroindustriale di alta qualità, ha statodove ha sede l'attuale piattaforma operativa di HQF in provincia di Milano, sito nel comune di(MI), Strada Padana superiore n. 20, all'interno del complesso "Le Pagode". Il costo della compravendita è pari ae l'immobile era fino ad oggi condotto in locazione."Con questa operazione HQF compie un altro passo verso la realizzazione del suo progetto di Agroindustria in linea con il Bando di Filiera - ha commentato l'- Sull'immobile realizzeremo importanti opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico, creando un nuovo polo di lavorazione e distribuzione per il nord Italia. Questo ci permetterà di migliorare ulteriormente il servizio ai nostri clienti e di acquisirne di nuovi".Per l'investimento nell'immobile la società ha impiegatodel 5 novembre 2025. Sull'immobile acquistato si procederà ad iscrivere ipoteca per 450 mila euro e successivamente a ridurre di pari importo il controvalore del pegno dei soci Cozzi e Panico rilasciato a favore di Proposta Terza a garanzia del POC stesso.