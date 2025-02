Performance positiva di Mediobanca a Piazza Affari, sfida all'offerta Mps

Mediobanca

Mps

(Teleborsa) - Partenza positiva a Piazza Affari perdopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024-2025 avvenuta ieri. Il titolo registra guadagni superiori all'1,5% con prezzo sopra i 16,8 euro per azione.Nel periodo l'ha raggiunto i 660 milioni di euro, in incremento del 7,9% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, mentre ihanno raggiunto circa 1,85 miliardi di euro (+6,8%). Entrambi i dati hanno superato le attese del consensus degli, che stimavano 635 milioni di utile e 1,76 miliardi di ricavi.Mediobanca ha poi alzato iper il prossimo esercizio (2025-2026) portando l'utile netto a più di 1,4 miliardi di euro, con un obiettivo di ricavi a circa 4 miliardi, rispetto al target di 3,8 miliardi precedentemente indicato.Il prezzo implicito dell'lanciata da(pari a 15,992 euro) continua a rimanere quindi a sconto rispetto al prezzo del titolo della banca d'affari. Offerta è stata nuovamente definita dal Ceo di Mediobanca, Alberto Nagel , "fortemente distruttiva di valore". Nagel al termine della conference call sui risultati d'esercizio 2024 ha spiegato che l'offerta non presenta valore o un razionale strategico.