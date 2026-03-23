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Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
Scambia in profit l'istituto di piazzetta Cuccia, che lievita del 3,33%.
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