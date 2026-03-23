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Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
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23 marzo 2026 - 12.30
Scambia in profit l'
istituto di piazzetta Cuccia
, che lievita del 3,33%.
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