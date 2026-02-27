Milano 10:56
MPS, il 10 marzo presenterà il piano di fusione con Mediobanca e proposta di concambio

Lovaglio: l'integrazione con Mediobanca "procede nei tempi previsti"

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno comunicato, con due note distinte, che i rispettivi Consigli di Aministrazione, con il supporto dei propri advisor, stanno proseguendo le attività istruttorie e di analisi in vista della definizione del progetto di fusione tra le due banche e del relativo concambio.

I Cda e i Comitati per le parti correlate dei due istituti di credito proseguiranno le rispettive attività istruttorie che si prevede possano concludersi il 10 marzo 2026.

Il cronoprogramma è stato ribadito dall'Ad di MPS Luigi Lovaglio nel corso della conference call con gli analisti sul nuovo piano industriale al 2030 della business combination. L'integrazione con Mediobanca "procede nei tempi previsti" e il 10 marzo "presenteremo il piano di fusione e la proposta di concambio", ha spiegato il Ceo della banca senese.
