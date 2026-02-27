MPS, il 10 marzo presenterà il piano di fusione con Mediobanca e proposta di concambio

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -hanno comunicato, con due note distinte, che i rispettivi Consigli di Aministrazione, con il supporto dei propri advisor, stanno proseguendo lein vista della definizione deltra le due banche e del relativoI Cda e i Comitati per le parti correlate dei due istituti di credito proseguiranno le rispettive attività istruttorie che si prevede possano concludersi ilIl cronoprogramma è stato ribadito dall'Ad di MPSnel corso della conference call con gli analisti sul nuovo piano industriale al 2030 della business combination. L'integrazione con Mediobanca "procede nei" e il 10 marzo "presenteremo il piano di fusione e la proposta di concambio", ha spiegato il Ceo della banca senese.