Rekeep, Moody's migliora outlook a stabile su rifinanziamento debito

(Teleborsa) -ha, principale player italiano attivo nell'integrated facility management,. Contemporaneamente, ha confermato il corporate family rating (CFR) "B3" di Rekeep e il probability of default rating (PDR) "B3-PD". Ha anche assegnato un nuovo rating "B3" per le obbligazioni senior garantite da 350 milioni di euro con scadenza ad agosto 2029 che saranno emesse da Rekeep.I proventi derivanti dalla proposta emissione di, insieme alla liquidità in bilancio, saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni in circolazione da 370 milioni di euro e pagare i costi di transazione."L'azione di rating riflette la nostra aspettativa che Rekeepe quindi estenderà il profilo di scadenza del suo debito e che la società ridurrà progressivamente la sua leva finanziaria nei prossimi 12-18 mesi mantenendo il free cash flow rettificato (FCF) a livelli di break even", afferma Sarah Nicolini, lead analyst di Moody's per Rekeep.