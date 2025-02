Banco BPM propone incremento a 7 euro del prezzo OPA su Anima

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato all'unanimità la convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 2025 al fine di deliberare sull'autorizzazione: i) all'nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria pere (ii) la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle condizioni di efficacia dell'offerta non ancora soddisfatte.Glidie FSI SGR hanno a oggetto azioni di Anima pari complessivamente al 21% (su base fully diluted) del totale del capitale di Anima e, congiuntamente alle azioni già detenute da Banco BPM, rappresentano il(su base fully diluted) del capitale di Anima; gli impegni sono soggetti a talune condizioni, tra cui l'autorizzazione all'incremento del corrispettivo dell'offerta da parte dell'Assemblea di Banco BPM.Alla data odierna, sono già state ottenute l'Autorizzazione Antitrust, l'Autorizzazione Golden Power e l'Autorizzazione Modifica Statutari. Devonorelative alla soglia di adesioni all'offerta e quella connessa al preventivo riscontro positivo da parte di BCE dell'applicabilità del Danish Compromise.