Fitch alza i principali rating di Banco BPM

(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha alzato di un notch i principali rating di Banco BPM
, tra cui: l'Issuer Default Rating (IDR) di Lungo Termine
a BBB da BBB- e di Breve Termine
a F2 da F3; il rating sul debito Senior Preferred
a BBB+ da BBB; il rating di Lungo Termine sui Depositi
a BBB+ da BBB.
L’Outlook
sull’IDR di Lungo Termine passa a Stabile
da Positivo. Questa azione di rating riflette i miglioramenti nel profilo di business del Gruppo, un più ampio spettro di prodotti offerti rispetto ai concorrenti, un mix di ricavi diversificato, il continuo de-risking e la stabile posizione di funding e liquidità.
L'upgrade
è stato anche sostenuto dalla revisione del contesto operativo dell'Italia a ‘bbb+’ da ‘bbb’, risultato del rialzo del rating sovrano dell'Italia a BBB+.