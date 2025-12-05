Fitch alza i principali rating di Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) -ha alzato di un notch i principali rating di, tra cui: l'a BBB da BBB- e dia F2 da F3; il rating sul debitoa BBB+ da BBB; il rating di Lungo Termine suia BBB+ da BBB.L’sull’IDR di Lungo Termine passa ada Positivo. Questa azione di rating riflette i miglioramenti nel profilo di business del Gruppo, un più ampio spettro di prodotti offerti rispetto ai concorrenti, un mix di ricavi diversificato, il continuo de-risking e la stabile posizione di funding e liquidità.L'è stato anche sostenuto dalla revisione del contesto operativo dell'Italia a ‘bbb+’ da ‘bbb’, risultato del rialzo del rating sovrano dell'Italia a BBB+.