Milano 15:53
44.255 +0,60%
Nasdaq 15:53
25.059 -0,30%
Dow Jones 15:53
48.304 +0,39%
Londra 15:53
9.840 +1,60%
Francoforte 15:53
24.090 +0,05%

Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

Seduta vivace oggi per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
