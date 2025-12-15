Milano 17:35
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che lievita dell'1,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Banco BPM ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,69 Euro. Supporto a 12,47. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
