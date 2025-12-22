Banco BPM, rimborso anticipato strumento “Euro 400,000,000 6.500% Additional Tier 1 Notes”

Banco BPM

(Teleborsa) -ha resa nota la propria intenzione di(call) dello strumento “Euro 400,000,000 6.500% Additional Tier 1 Notes”.Tale strumento, emesso il 19 gennaio 2021 e collocato presso investitori istituzionali, ha oggi un ammontare residuo di 400 milioni di euro.Ai sensi del regolamento dello strumento, precisa la società, la prima data utile per l’esercizio della call è il 19 gennaio 2026.La Banca ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.