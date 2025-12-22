Banco BPM, rimborso anticipato strumento “Euro 400,000,000 6.500% Additional Tier 1 Notes”

(Teleborsa) - Banco BPM
ha resa nota la propria intenzione di esercitare l’opzione di rimborso anticipato
(call) dello strumento “Euro 400,000,000 6.500% Additional Tier 1 Notes”.
Tale strumento, emesso il 19 gennaio 2021 e collocato presso investitori istituzionali, ha oggi un ammontare residuo di 400 milioni di euro.
Ai sensi del regolamento dello strumento, precisa la società, la prima data utile per l’esercizio della call è il 19 gennaio 2026.
La Banca ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.