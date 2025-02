La migrazione sanitaria sfonda tetto 5 miliardi: si aggravano squilibri Nord-Sud

(Teleborsa) - Nel 2022 lafra regioni italiane ha conosciuto unasfondando il tetto dei 5 miliardi di euro di valore. In- Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - si concentra circa il, mentre ilrava sul. Il 54,4% delle prestazioni fuori Regione va al privato accreditato. E' quanto emerge in sintesi dalulla mobilità sanitaria.Il report, che si basa su tre fonti dati - dati economici aggregati dal Riparto 2024, flussi dei Modelli M trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute e dati del Report Agenas su ricoveri e specialistica ambulatoriale - segnala che la, nel 2022, ha raggiunto la, il livello più alto mai registrato e superiore del 18,6% a quello del 2021 (4,25 miliardi). Parallelamente si registra un peggioramento dello squilibrio tra Nord e Sud, con un flusso enorme di pazienti e di risorse economiche in uscita dal Mezzogiorno verso il ricco Nord Italia."Questi numeri certificano che la mobilità sanitaria non è più una libera scelta del cittadino, ma una necessità imposta dalle profonde diseguaglianze nell’offerta dei servizi sanitari regionali", afferma, Presidente della Fondazione GIMBE, aggiungendo "sempre più persone sono costrette a spostarsi per ricevere cure adeguate, con costi economici, psicologici e sociali insostenibili".Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto raccolgono da sole il 94,1% del saldo attivo della mobilità sanitaria, ovvero la differenza tra risorse ricevute per curare pazienti provenienti da altre Regioni e quelle versate per i propri cittadini che si sono spostati altrove. A pagare il prezzo più alto sono Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia, che insieme rappresentano il 78,8% del saldo passivo.La mobilità attiva, ovvero l’attrazione di pazienti da altre Regioni, si concentra per oltre la metà in Lombardia (22,8%), Emilia-Romagna (17,1%) e Veneto (10,7%), seguite da Lazio (8,6%), Piemonte (6,1%) e Toscana (6,0%). Sul fronte opposto, a generare i maggiori debiti per cure ricevute dai propri residenti in altre Regioni, sono Lazio (11,8%), Campania (9,6%) e Lombardia (8,9%), che da sole rappresentano quasi un terzo della mobilità passiva, con un esborso superiore ai 400 milioni di euro ciascuna. Seguono Puglia, Calabria e Sicilia, che nel 2022 hanno visto il proprio saldo negativo aggravarsi ulteriormente, superando i 300 milioni di euro rispetto al 2021.UN saldo positivo rilevante viene evidenziato da Lombardia (623,6 milioni), Emilia-Romagna (525,4 milioni) e Veneto (198,2 milioni), che diventa moderato in Toscana (49,3 milioni) e Molise (26,4 milioni). Al contrario, evidenziano un saldo negativo rilevante Abruzzo (-104,1 milioni), Lazio (-193,4 milioni), Puglia (-230,2 milioni), Sicilia (-241,8 milioni), Calabria (-304,8) e Campania (-308,4 milioni) e moderatamente negativo Umbria (-36,6 milioni), Marche (-53,7 milioni), Liguria (-74,6 milioni), Basilicata (-80,8 milioni) e Sardegna (-96,3 milioni).