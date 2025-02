MEF e Retelit recapitano a TIM la nuova offerta per Sparkle

TIM

(Teleborsa) -, società controllata dal fondo Asterion,, giusto in tempo per ilper l'approvazione su risultati 2024 e del Piano 2025-2027.La nuova offerta prevede ancora un, ma supererebbe i problemi di finanziamento che avevano bloccato le trattative nelle scorse settimane. Infatti,- si sarebbe, completando il consorzio in grado didell'operazione e permettere di chiudere la transazione.La vendita della rete internazionale in capo a Sparkle, lasciando l'azienda concentrata sui tre segmenti core: Consumer, Enterprise e Brasile. L'esame della nuova offerta in occasione del CdA su conti e Piano sarebbe dunque più che mai giustificata con il completamento del restyling disegnato dall'Ad Pietro Labriola.Guardando alin via di approvazione, gli esperti si aspettano un, con la conferma di una crescita media annua dei ricavi del 3% e dell'EBITDA after lease dell'8% almeno per il 2025, mentre si guarda con attenzione anche allaed alla, che le operazioni di vendita della rete domestica ed internazionale hanno già abbattuto.invece, dovrebberoed evidenziare una crescita dei ricavi nell'ordine del 3% attorno ai 14,46 miliardi e dell'EBITDA di circa l'8% a 4,34 miliardi. Il Capex organico è atteso a 2,11 miliardi di euro, in crescita del 2,3%.