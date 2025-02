Xenia, Websim avvia copertura con Buy e TP a 5,7 euro

Intermonte

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, con raccomandazione "" e target price diper azione (upside potenziale del 140%).Viene spiegato che Xenia è una società nata all'inizio degli anni 90 e quotata sul segmento EGM da novembre 2023 che si distingue nel settore dell'hospitality grazie ai propri servizi di, una catena di hotel proprietaria con il brand, e unaper la vendita di camere d'albergo innovativa.Il 22 gennaio, Xenia ha presentato il proprioper i prossimi 4 anni, a seguito di un'analisi di mercato del turismo italiano, previsto in crescita per i prossimi anni. Oltre allo sviluppo delle linee di business correnti, la strategia principale è focalizzata sull'espansione del portafoglio degli hotel, al fine di arrivare ad un range di oltre 25 strutture per il 2028.A livello di, Websim prevede ricavi che passano dai 57,2 milioni di euro registrati nel 2024 a 129,2 milioni di euro stimati per il 2028 (CAGR: +22,6%), ed un EBITDA che cresce da 2,5 milioni di euro nel 2024 a 12,4 milioni di euro stimati per il 2028 (CAGR: 49,6%).