Energie per la Casa Comune, ENEA presenta il progetto e dei risultati

(Teleborsa) - Nell'ambito del, martedì 18 febbraio ENEA presenta a Roma i risultati delle attività di informazione, formazione e consulenza messe in campo per sensibilizzare le comunità religiose e i cittadini sul tema della transizione energetica negli edifici di culto e nelle strutture ecclesiastiche (Palazzo Wedekind – Piazza Colonna, 366 - ore 10.30). L'iniziativa, realizzata in collaborazione con, quale soggetto di accompagnamento tecnico a livello territoriale, si rivolge al mondo delle Diocesi italiane, con l'obiettivo di promuovere azioni pratiche di efficienza energetica nelle strutture ecclesiastiche.è un progetto pilota, sperimentato inizialmente su un numero selezionato di Diocesi che, grazie alla collaborazione con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), è destinato ad ampliarsi con ricadute positive in un'ottica di sostenibilità condivisa su scala nazionale.Il progetto si inserisce nel contesto della, promossa e finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e attuata da ENEA.All'evento parteciperanno, tra gli altri,, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,presidente RENAEL,, economo della CEI e per ENEA il direttore generalee la direttrice del dipartimento Efficienza energetica,