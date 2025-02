Vivenda, prima concessione pubblicitaria negli Emirati Arabi Uniti

Vivenda Group

(Teleborsa) -, azienda attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising, ha fatto sapere che tramite la controllata Vivenda GCC FZE ha ottenuto la concessione esclusiva per la gestione del suo primo impianto pubblicitario negli(EAU). "Questo accordo segna un passo significativo nell’espansione internazionale del Gruppo, consentendo di esportare il business di Vivenda nel mercato degli EAU e rafforzare la sua presenza nel settore dell’OOH Advertising su scala globale, in linea con gli obiettivi annunciati in sede di IPO", si legge in una nota.La, della durata di 12 mesi rinnovabili per ulteriori 12, a partire dal mese di aprile 2025, garantisce a Vivenda GCC il diritto esclusivo di operare con il suo primo impianto pubblicitario in una posizione di assoluto rilievo, situata all’ingresso del Dubai International Financial Centre District, il principale hub finanziario di Dubai oltre che punto di incontro di cultura e intrattenimento.Il nuovo maxi impianto pubblicitario, un, sarà destinato alle campagne pubblicitarie di brand internazionali di primario standing e venduto quindicinalmente e/o mensilmente."L'acquisizione di questa prima concessione pubblicitaria nel cuore del Dubai International Financial Centre rappresenta un traguardo di grande rilevanza per il Gruppo e un passo fondamentale nel nostro percorso di internazionalizzazione – ha dichiarato, Presidente di Vivenda –. Il Dubai International Financial Centre è un punto di riferimento per la finanza globale e un ecosistema dinamico in cui business, arte, cultura, ristorazione di alto livello, shopping e vita notturna si incontrano, offrendo un contesto ideale per valorizzare il posizionamento dei nostri clienti. Guardiamo con entusiasmo alle opportunità che questa espansione ci offrirà, certi che la presenza di Vivenda GCC nel Middle East contribuirà a consolidare la nostra posizione di riferimento nell’Out Of Home e Digital Out Of Home Advertising a livello globale".