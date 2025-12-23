Difesa, in Francia al via costruzione nuova portaerei. Trump annuncia la 'Golden Fleet'

(Teleborsa) - Sarà lunga 310 metri la nuova portaerei francese, che entro il 2038 dovrà sostituire l'attuale ammiraglia a propulsione nucleare, Charles de Gaulle. "Essere forti per essere temuti", "L'illustrazione della potenza della nostra nazione", "Un grandissimo programma": sono solo alcune delle espressioni usate ieri dalper annunciare il progetto, in occasione di una visita pre-natalizia alle truppe francesi negli Emirati Arabi Uniti.Chiamata provvisoriamente, la futura portaerei – scrive Le Figaro – peserà almeno 78mila tonnellate tra acciaio e armamenti, contro le 40mila tonnellate dello Charles-de-Gaulle. Oltre un migliaio di marinai saranno necessari per farla funzionare a regime ma la Pang potrà imbarcare fino a 2mila soldati a bordo.Il ponte avà una superficie di 17mila metri quadri, con i caccia che potranno disporre di tre catapulte di ultima generazione per spiccare il volo. In totale, la Pang potrà contenere trenta aerei da combattimento, contro i 24 dell'attuale. Lunga 262 metri, l'ammiraglia orgoglio della Francia è in servizio da quasi 40 anni tra il porto di Tolone e il resto del mondo.Sempre ieriha, invece, annunciato lache sarà costruita negli Stati Uniti. Da Mar-a-Lago il presidente ha riferito di aver approvato la costruzione di due nuove navi da guerra: saranno "letali", ha detto il tycoon con il capo del Pentagono e il segretario di Stato al suo fianco. Le navi che "costruiremo, iniziamo con due ma potremmo arrivare a 25, saranno le più grandi e le più potenti di sempre", ha detto Trump parlando delle due nuove navi da guerra che porteranno il suo nome e sulle qualiavrà un ruolo importante.La prossima settimanaha fatto sapere che incontrerà i contractor della difesa per parlare di produzione. "Abbiamo i prodotti migliori ma ci vuole troppo tempo per farli – ha spiegato il presidente citando il caso degli F-35 –. L'industria della difesa deve dare la priorità alle spese per la produzione".