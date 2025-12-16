Pernod Ricard, accordo con Trinchero per cessione attività relative agli spumanti negli Stati Uniti

Pernod Ricard

(Teleborsa) -ha annunciato di avere siglato conun accordo definitivo per il, che riguardanoAl completamento dell'operazione, che dovrebbe concludersi nella primavera del 2026, si legge in una nota diffusa dal colosso francese, Trinchero acquisirà i(escluso lo champagne) neglie per la loroTrinchero è un'azienda vinicola e distillati a conduzione familiare, radicata nella Napa Valley. Con l'aggiunta dial suo portfolio, Trinchero accelererà la crescita in una categoria ad alto potenziale, ampliando al contempo il suo portafoglio premium e rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori di vino negli Stati Uniti. Con l'accordo, Trinchero acquisirà la proprietà della cantina Mumm Napa e dei suoi stabilimenti di produzione di spumanti situati a Rutherford, nella Napa Valley.La transazione, viene precisato,asset relativi alo adCon questa operazione, Pernod Ricard potrà "continuare a concentrare le proprie risorse sul, in linea con la sua strategia di premiumizzazione. L'operazione riflette la continua valutazione da parte di Pernod Ricard delle proprie opportunità strategiche e della gestione attiva del portafoglio, in linea con la sua politica consolidata di creazione di valore sostenibile per azionisti, dipendenti, clienti e partner".