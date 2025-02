Polifarma acquisisce il 100% della tedesca Hennig Arzneimittel

(Teleborsa) -- azienda italiana attiva nella commercializzazione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari, con un focus su Cardiologia, Gastroenterologia, Sistema Nervoso Centrale e Oftalmologia - ha acquisito ilGmbH & Co. KG, impresa situata nei pressi di Francoforte sul Meno specializzata principalmente in farmaci neurologici e psichiatrici, oltre a soluzioni in ambito gastroenterologico e cardiologico.Con l’acquisizione di Hennig Arzneimittel, si legge in una nota, per Polifarma "si apronoche spaziano dall’ampliamento del listino per il mercato italiano allo sviluppo di sinergie commerciali sul mercato tedesco, includendo anche la creazione di nuovi prodotti e l’ottimizzazione delle formulazioni esistenti". L’accordo offre inoltre la possibilità di "attivare sinergie produttive che potranno rappresentare un importante vantaggio competitivo per il futuro dell’azienda in termini di efficienza e controllo della filiera".Hennig Arzneimittel produce oltre 5 mld di compresse e 1 mld di capsule all’anno, grazie a uno stabilimento produttivo all’avanguardia e strategicamente posizionato. Con un, di cui 66 informatori, Hennig Arzneimittel ha costruito una presenza globale in oltre 27 paesi, generando un livello di redditività complessiva in linea con gli standard di settore.Grazie a questa acquisizione, conclude la nota, Polifarma "si prepara a consolidarsi come un. Un’evoluzione che coinvolgerà oltre 550 dipendenti complessivi, tra organizzazione interna, produzione e informazione medico-scientifica".