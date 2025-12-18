Howard Hughes acquisisce il 100% di Vantage Group per 2,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Howard Hughes Holdings
ha fatto sapere di avere stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Vantage Group Holdings
, una compagnia privata leader nel settore assicurativo e riassicurativo specializzato, per circa 2,1 miliardi di dollari
. Il closing dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2026
.
"L'acquisizione di Vantage rappresenta un evento fondamentale nella trasformazione di Howard Hughes in una holding diversificata
", ha dichiarato Bill Ackman, Presidente Esecutivo di Howard Hughes Holdings
(HHH). "Con Vantage, HHH ottiene un'eccezionale piattaforma diversificata di assicurazioni e riassicurazioni specialistiche, gestita da un team eccellente e di grande esperienza. La combinazione dell'esperienza assicurativa di Vantage
con le capacità di investimento di Pershing Square
crea l'opportunità di costruire una compagnia assicurativa di grandi dimensioni e altamente redditizia, nonché un'importante fonte di creazione di valore a lungo termine per Howard Hughes."
L'operazione sarà finanziata con circa 1,2 miliardi di dollari di liquidità di HHH
e fino a 1 miliardo di dollari da Pershing Square Holdings
(PSH) sotto forma di azioni privilegiate
infruttifere emesse da HHH, convertibili nel capitale ordinario di Vantage. HHH riceverà una serie di opzioni call che le consentiranno di riscattare le azioni privilegiate PSH e di acquisire una partecipazione economica aggiuntiva in Vantage nei prossimi sette anni. Si prevede che HHH riscatterà integralmente le azioni privilegiate PSH e acquisirà una partecipazione del 100% in Vantage entro la durata iniziale di sette anni delle azioni privilegiate. Nel caso in cui HHH non riscatti integralmente le azioni privilegiate PSH, PSH avrà il diritto di quotare Vantage in borsa
.(Foto: kalhh / Pixabay )