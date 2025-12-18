Howard Hughes acquisisce il 100% di Vantage Group per 2,1 miliardi di dollari

Howard Hughes Holdings

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere stipulato un accordo definitivo per l', una compagnia privata leader nel settore assicurativo e riassicurativo specializzato, per. Il closing dovrebbe avvenire nel"L'acquisizione di Vantage rappresenta un evento fondamentale nella trasformazione di Howard Hughes in una", ha dichiarato(HHH). "Con Vantage, HHH ottiene un'eccezionale piattaforma diversificata di assicurazioni e riassicurazioni specialistiche, gestita da un team eccellente e di grande esperienza. La combinazione dell'esperienza assicurativa dicon le capacità di investimento dicrea l'opportunità di costruire una compagnia assicurativa di grandi dimensioni e altamente redditizia, nonché un'importante fonte di creazione di valore a lungo termine per Howard Hughes."L'operazione sarà finanziata con circae fino a(PSH) sotto forma diinfruttifere emesse da HHH, convertibili nel capitale ordinario di Vantage. HHH riceverà una serie di opzioni call che le consentiranno di riscattare le azioni privilegiate PSH e di acquisire una partecipazione economica aggiuntiva in Vantage nei prossimi sette anni. Si prevede che HHH riscatterà integralmente le azioni privilegiate PSH e acquisirà una partecipazione del 100% in Vantage entro la durata iniziale di sette anni delle azioni privilegiate.