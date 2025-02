Glencore, EBITDA in calo del 16% nel 2024. 2,2 miliardi di dollari agli azionisti

Glencore

(Teleborsa) -, colosso anglo-svizzero del settore minerario, ha registrato 14,4 miliardi di dollari dinel 2024, in calo del 16%, riflettendo principalmente i prezzi più bassi del carbone energetico. L'è stato di dollari 3,2 miliardi, nella fascia alta dell'intervallo di previsione a lungo termine di 2,2-3,2 miliardi, sebbene inferiore dell'8% rispetto al 2023. Una solida performance di Metals and Minerals è stata più che compensata dalla progressiva normalizzazione dei mercati energetici dalla grave interruzione e dalle estreme volatilità osservate nel 2022/23. Isono stati di 10,5 miliardi di dollari, in aumento dell'11%. L'utile netto attribuibile agli azionisti prima delle voci significative è stato di 3,7 miliardi di dollari, mentre la perdita netta attribuibile agli azionisti è stata di 1,6 miliardi di dollari."La nostra, insieme a un altro forte contributo di marketing, ha supportato la generazione di un EBITDA rettificato di 14,4 miliardi di dollari e di fondi dalle operazioni di 10,5 miliardi di dollari nel 2024, in calo del 16%, ma in aumento dell'11%, rispettivamente rispetto al 2023 - ha commentato il- Il calo dell'EBITDA rettificato, in particolare nel segmento industriale, è stato principalmente dovuto ai prezzi medi più bassi del carbone energetico anno dopo anno"."Siamo lieti di annunciare circain conformità con il nostro quadro di allocazione del capitale - ha aggiunto - Stiamo raccomandando una distribuzione di base in contanti di 0,10 dollari per azione (circa 1,2 miliardi di dollari), insieme a un riacquisto "top-up" di 1,0 miliardi di dollari (circa 0,082 dollari per azione). I rendimenti di top up saranno influenzati da un riacquisto da concludere prima della pubblicazione dei nostri risultati del primo semestre del 2025 il 6 agosto, data in cui prevediamo di annunciare ulteriori rendimenti per gli azionisti, tenendo conto del nostro regolare aggiornamento e reporting della generazione di flussi di cassa liberi illustrativi ai prezzi spot delle materie prime, che attualmente ammonta a circa 4,8 miliardi di dollari.