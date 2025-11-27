Londra: positiva la giornata per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Glencore
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di Glencore
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,638 sterline. Supporto a 3,507. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)