Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:18
25.452 +0,42%
Dow Jones 21:18
48.390 +0,53%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Londra: scambi al rialzo per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Glencore
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con una variazione percentuale del 2,03%.
Condividi
```