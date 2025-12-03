Milano 14:57
43.499 +0,33%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:57
9.692 -0,10%
Francoforte 14:57
23.732 +0,09%

Londra: nuovo spunto rialzista per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Glencore
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Condividi
```