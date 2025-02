Intermarine (Gruppo Immsi) e EDGE siglano protocollo d'intesa all’IDEX 2025

Gruppo IMMSI

(Teleborsa) -, holding di Abu Dhabi Ship Building (ADSB) leader locale nella progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, refitting e conversione di navi militari e commerciali, ha siglato un) nell'ambito dell'IDEX (International Defence Exhibition and Conference).L'accordotra ADSB e Intermarine,per progettare e costruire navi militari e commerciali. Sfruttando le loro capacità congiunte, la partnership mira anei mercati locali e internazionali attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.Il memorandum è stato firmato da, amministratore delegato di ADSB, e da, amministratore delegato di Intermarine."Questo accordo segna un passo importante nel rafforzamento delle capacità di ADSB attraverso partnership strategiche. Lavorando a stretto contatto con Intermarine, possiamo sfruttare le nostre competenze congiunte per migliorare le nostre offerte per i clienti negli Emirati Arabi Uniti e non solo", ha commentato, CEO di Intermarine, si è detto lieto di "firmare questo accordo, che getta le basi per una futura collaborazione strutturata tra le due aziende. Unendo i nostri punti di forza e sfruttando le sinergie, puntiamo a creare valore aggiunto e a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate. Questa collaborazione rappresenta anche il nostro impegno e la nostra intenzione di rafforzare la nostra posizione negli Emirati Arabi Uniti".L'International Defence Exhibition and Conference (IDEX 2025), che si chiuderà il prossimo 21 febbraio, è una delle principali fiere a livello mondiale nel settore della difesa. In occasione dell'evento vengono presentate tecnologie di difesa all'avanguardia, riunendo i principali attori industriali a livello globale: decisori dell'industria della difesa, agenzie governative e forze armate.