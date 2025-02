UE, nuove misure per migliorare la sicurezza dei cavi sottomarini

(Teleborsa) -, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha presentato la Comunicazione congiunta della Commissione e dell' Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri per. Annunciata dalla Presidenteil 9 febbraio a Vilnius durante il Baltic Energy Independence Day, la Comunicazione congiunta introduce una serie di misure per rafforzare la resilienza di questa infrastruttura critica, affrontando prevenzione, rilevamento, risposta, recupero e deterrenza.I cavi di comunicazione collegano diversi Stati membri tra loro, collegano le isole alla terraferma dell'UE e collegano l'UE al resto del mondo, trasportando il 99% del traffico Internet intercontinentale. I cavi elettrici sottomarinie forniscono energia rinnovabile offshore alla terraferma. Tuttavia, nelle ultime settimane e mesi, gli incidenti ai cavi sottomarini hanno rischiato di causare gravi interruzioni nelle funzioni e nei servizi essenziali nell'UE, con ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE. Questa iniziativa risponde direttamente a queste minacce.La comunicazione congiunta è progettata per, che hanno assistito a un aumento significativo degli incidenti con i cavi.Le misure chiave includono:(intensificare i requisiti di sicurezza e le valutazioni dei rischi sui cavi sottomarini, dando priorità ai finanziamenti per l'implementazione di cavi nuovi e intelligenti, consentendo maggiori ridondanze e di conseguenza migliorando la resilienza;(migliorare le capacità di monitoraggio delle minacce per bacino marittimo, come il Mediterraneo o il Mar Baltico, per creare un quadro situazionale completo. Ciò consentirà avvisi più tempestivi e risposte più efficaci);(migliorare l'efficienza del quadro di crisi a livello UE per un'azione rapida sugli incidenti che hanno un impatto sui cavi sottomarini e per aumentare la capacità di riparazione per garantire una rapida riparazione dei cavi danneggiati;(applicare sanzioni e misure diplomatiche contro attori ostili e la "flotta ombra", sfruttando appieno l'Hybrid Toolbox per affrontare campagne ibride. Ciò include anche la promozione della "diplomazia via cavo" con i partner globali)."Nessun ambito della vita è oggi esente da minacce o comportamenti ostili -e la politica di sicurezza - I recenti attacchi contro i cavi sottomarini lo sottolineano chiaramente. Questa è un'infrastruttura vitale che ci mantiene connessi online e la nostra energia scorre, non solo tra gli Stati membri dell'UE, ma tra l'Europa e molte altre regioni del mondo. Oggi stiamo adottando misure per proteggere i cavi, rilevare e anticipare le minacce più rapidamente e riparare i danni il più rapidamente possibile. Dovremmo mobilitare tutte le nostre forze, capacità militari e civili per garantire la sorveglianza e attribuire gli attacchi più rapidamente, sanzionando i responsabili del sabotaggio.".