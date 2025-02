Energia, da ENEA nuovo software per CER e gruppi di autoconsumo

(Teleborsa) -ha rilasciato la nuova versione 2.2 del, l’applicativo web che consente di effettuare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario per la creazione di(CER) e di gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile. Il, aggiornato al quadro legislativo e regolatorio attualmente in vigore in Italia, intende fornire un valido supporto a enti locali e stakeholder per compiere scelte consapevoli e informate."Sono molte le innovazioni introdotte rispetto alla versione dello scorso anno. A livello di analisi energetica, ora è possibile simulare anche gli impianti eolici e idroelettrici, oltre a quelli fotovoltaici, mentre i cluster delle unità di produzione e consumo possono essere distinti in base a utenti diversi e con differenti profili di consumo", spiegareferente del progetto del Laboratorio ENEA Smart Cities and Communities. "A livello di analisi economica – aggiunge – la nuova versione consente di valutare possibili strategie di utilizzo deidelle CER sotto forma di finanziamento di servizi eai membri".RECON calcola l’autoconsumo fisico e diffuso, l’autosufficienza energetica, i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO2, i risparmi legati all’autoconsumo, i ricavi da vendita di energia, l’incentivo e il contributo di valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, i costi operativi e di gestione, i flussi di cassa attualizzati e i principali. "Con la nuova versione è anche possibile definire i prezzi medi annuali dell’energia elettrica su un orizzonte ventennale, mentre le curve orarie di prezzo sono state aggiornate agli ultimi dati disponibili dal", prosegue Caldera.Inoltre, sono stati apportati perfezionamenti e introdotti controlli che hanno riguardato, tra gli altri, leper l’acquisto dell’impianto fotovoltaico."Abbiamo migliorato l’abilitando il caricamento tramite file excel di alcuni input, tra cui i prelievi mensili di energia elettrica, il profilo di consumo orario del giorno-tipo per le, gli orari di attività per alcune tipologie di utenza. Con la nuova versione è inoltre possibile scaricare il report in formato PDF delle schede simulate", conclude Caldera.Il simulatore, che attualmente conta 7.400 utenti registrati, è stato sviluppato nell’ambito della, finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.